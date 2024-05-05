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В окупованому Бердянську підірвано колаборанта (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В окупованому Бердянську підірвано колаборанта (відео)
У Бердянську ліквідовано колаборанта
фото: Вікторія Галіціна/Telegram

Ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії

У недлію, 5 травня, у тимачасово окупованому Бердянську Запорізької області було підірвано автівку місцевого колаборанта. Про це повідомила очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна в Telegram.

«Сьогодні, 5 травня, було ліквідовано співробітника окупаційної виправної колонії», – написала посадовиця.

У Бердянську ліквідовано колаборанта
У Бердянську ліквідовано колаборанта
фото: Вікторія Галіціна/Telegram

За її словами, вибуховий пристрій був закладений під автівку колаборанта. Від отриманих травм той загинув на місці.

Нагадаємо, що у квітні на тимчасово окупованій території Запорізької області нібито було підірвано депутата Якимівської окружної ради.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сили опору підірвали автомобіль з чотирма окупантами. Вижили не всі. За даними розвідки, потужний вибух пролунав 14 січня на вулиці Гоголя. Унаслідок проведеного українськими партизанами «спеціального заходу» був підірваний автомобіль окупантів УАЗ Patriot. Разом із московським позашляховиком ураження зазнали четверо солдатів РФ. 

Також повідомлялося, що партизани підірвали окупантів біля «виборчої дільниці» у Скадовську.

Теги: автомобіль окуповані території колабораціонізм Бердянськ

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