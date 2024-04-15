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В окупованому Бердянську вибухи, є влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Бердянську вибухи, є влучання
За попередньою інформацією у Бердянську прилетіло по підприємствах «Південгідромаш» та «Азмол»
фото: соцмережі

Після прильоту спостерігається дим

Сьогодні, 15 квітня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Про це повідомила глава міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

«У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чуло все місто. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська», – йдеться в повідомленні. 

Як пише телеканал «Кримський вітер», було зафіксовано дві ракети. «Судячи з фото, у Бердянську прилетіло по підприємствах «Південгідромаш» та «Азмол»», – йдеться в повідомленні. 

В окупованому Бердянську вибухи, є влучання фото 1

Раніше повідомлялося, що у Севастополі була оголошена повітряна тривога, рух Кримським мостом перекрито.

Теги: Бердянськ вибух

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