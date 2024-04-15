В окупованому Бердянську вибухи, є влучання

За попередньою інформацією у Бердянську прилетіло по підприємствах «Південгідромаш» та «Азмол»

Після прильоту спостерігається дим

Сьогодні, 15 квітня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи. Про це повідомила глава міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

«У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чуло все місто. Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська», – йдеться в повідомленні.

Як пише телеканал «Кримський вітер», було зафіксовано дві ракети. «Судячи з фото, у Бердянську прилетіло по підприємствах «Південгідромаш» та «Азмол»», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Севастополі була оголошена повітряна тривога, рух Кримським мостом перекрито.