У Києві відновлюється рух Південним мостом, але є обмеження: що варто знати водіям

Вирва на Південному мосту після ворожої атаки 27 жовтня 2026 року

КМДА: Просимо водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів

Відсьогодні на Південному мосту поступово відновлюється рух автомобільного транспорту з лівого на правий берег столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Спочатку проїзд буде дозволено однією смугою для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових авто. Відповідне рішення ухвалили за результатами технічного обстеження мосту й висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури», – йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними влади, у напрямку з правого на лівий берег рух залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи, про відновлення руху буде повідомлено додатково.

«Паралельно фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену. Просимо водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів», – наголосила КМДА.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки на Київ 27 жовтня на Південний міст пошкоджені елементи мостових конструкцій, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену та інженерних комунікацій.

До слова, 29 жовтня повідомлялося, що Південний міст у Києві став популярним маршрутом для користувачів електросамокатів та велосипедів. Містяни активізували використання двоколісного транспорту між станціями метро «Осокорки» та «Видубичі».