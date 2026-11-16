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Рух проспектом Романа Шухевича у Києві: поліція оприлюднила тимчасову схему

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух проспектом Романа Шухевича у Києві: поліція оприлюднила тимчасову схему
Рух Північним мостом у напрямку з лівого берега на правий дозволений виключно громадському транспорту
фото: Вечірній Київ

На проспекті Романа Шухевича чергують інспектори, які регулюють безпеку руху

У столиці діє тимчасова схема організації дорожнього руху на проспекті Романа Шухевича у напрямку Північного мосту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

Легкові автомобілі, які рухаються проспектом Романа Шухевича у напрямку Північного мосту, мають розвернутися у зворотному напрямку на спеціально організованому розвороті поблизу перехрестя з вулицею Оноре де Бальзака.

Для вантажних транспортних засобів, що прямують у бік Північного мосту, організували тимчасовий розворот на проспекті Романа Шухевича поблизу мосту через річку Десенка. Надалі водії вантажівок мають рухатися у зворотному напрямку та можуть повернути праворуч на Подільський мостовий перехід.

Рух Північним мостом у напрямку з лівого берега на правий дозволений виключно громадському транспорту. У зворотному напрямку – з правого на лівий – можуть рухатися легкові автомобілі та громадський транспорт. Заїзд до парку «Муромець» і торговельних центрів здійснюється виключно з правого берега.

Тимчасова схема руху проспектом Романа Шухевича
Тимчасова схема руху проспектом Романа Шухевича
інфографіка: патрульна поліція Києва

У патрульній поліції зазначають, що на ділянці чергують інспектори, які регулюють безпеку руху, а про нові напрямки водіїв інформують тимчасові дорожні знаки.  

Проспект Романа Шухевича – магістраль у Дніпровському та Деснянському районах Києва (місцевість Чорторий), яка розділяє житлові масиви Райдужний, Кибальчич та Вигурівщина-Троєщина. Він пролягає від Північного мосту до вулиць Рональда Рейгана, Героїв Енергетиків і Братиславської.

Проспект виник у 1975 році під назвою Новий і до початку 1980-х років пролягав до Воскресенського проспекту (тоді – бульвару Перова). Із 31 березня 1975 року він мав назву проспект Генерала Ватутіна – на честь радянського військового діяча Миколи Ватутіна. У 2017 році магістраль перейменували на честь українського політичного та військового діяча, головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

Нагадаємо, Північний міст у Києві зазнав пошкоджень унаслідок ворожої ракетної атаки 7 листопада 2026 року. Внаслідок влучання кількох ракет пошкоджено дорожнє покриття та контактну мережу мосту. Декілька днів рух був повністю заблокований, через що містяни змушені були переходити міст пішки З 8 листопада 2026 року рух Північним мостом частково відновлено після проведення технічного обстеження, проте діють тимчасові обмеження для транспорту.  

Теги: Київ міст громадський транспорт транспорт поліція дороги

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