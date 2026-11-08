У Києві частково відновлюють рух Північним мостом: хто зможе проїхати

Столичні водії знову зможуть користуватися однією з важливих переправ через Дніпро, але проїзд буде доступний не всім

У Києві сьогодні, 8 листопада, частково відновлюють рух Північним мостом після технічного обстеження споруди. Проїзд дозволять не всім транспортним засобам, а кількість доступних смуг залежатиме від напрямку руху. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, науковці завершили технічне обстеження мосту. За результатами перевірки рух вирішили відновити, однак із тимчасовими обмеженнями.

Як працюватиме Північний міст

Рух мостом організують за такою схемою:

Із лівого на правий берег – одна смуга, виключно для пасажирського транспорту.

Із правого на лівий берег – дві смуги для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.

Крім того, Північним мостом відновлять рух автобусів.

Що зміниться на мосту Патона

Водночас столичні фахівці працюють над можливістю запровадження реверсивного руху на мосту Патона. Таке рішення планують реалізувати найближчими днями, щоб збільшити пропускну здатність переправи.

«Про запровадження реверсивного руху та особливості його організації повідомимо додатково на офіційних каналах міської влади», – зазначив Кличко.

Поки що точну дату початку реверсивного руху на мосту Патона не оголошено.

Нагадаємо, Росія запустила шість ракет по Північному мосту в Києві 7 листопада.

Північний міст зазнавав ударів і раніше. Уранці 3 жовтня російський безпілотник влучив у споруду: тоді було пошкоджено дорожнє полотно та контактну тролейбусну мережу, а рух із лівого берега на правий перекрили.

Північний міст – вантовий міст через Дніпро в Києві, що сполучає Оболонь і Троєщину. Споруджений 1976 року, до 2018-го мав назву Московський. Нову назву міст отримав за рішенням Київради, ухваленим 22 лютого 2018 року.

Після жовтневого удару рух Північним мостом частково відновили: з лівого берега на правий працювали три смуги, з правого на лівий – одна.