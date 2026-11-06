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На Південному мосту відкрито додаткову смугу руху з лівого на правий берег

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Південному мосту відкрито додаткову смугу руху з лівого на правий берег
Вагові обмеження на Південному мосту залишаються чинними
фото: Рбк-Україна

У напрямку з правого на лівий берег рух продовжить здійснюватися однією смугою

Відсьогодні на Південному мосту відкрили рух ще однією смугою в напрямку з лівого на правий берег столиці. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, інформує «Главком»

Таким чином, рух з лівого на правий берег столиці здійснюватиметься двома смугами. Проїзд буде дозволений для транспортних засобів вагою до 10 тонн, а також наземного громадського транспорту.

Водночас у напрямку з правого на лівий берег рух продовжить здійснюватися однією смугою. Вагові обмеження залишаються чинними.

Просимо водіїв враховувати тимчасову організацію дорожнього руху під час планування маршрутів.

Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок удару було пошкоджено Південний міст, який тимчасово закрили для руху транспорту. Перекриття Південного мосту спричинило значні затори на обох берегах столиці. Для водіїв визначили альтернативні маршрути через Дарницький міст і міст Патона. Точні строки відновлення руху мали визначити після перевірки технічного стану споруди та оцінки безпеки.

Також через наслідки обстрілу змінили роботу столичного метро. Поїзди зеленою лінією курсували лише між станціями «Сирець» і «Видубичі», а рух на ділянці від «Осокорків» до «Червоного хутора» тимчасово зупинили.

Теги: Київ ремонт міст

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