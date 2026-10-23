Рух Південним мостом 23 жовтня буде тимчасово перекрито: деталі обмежень

Південний міст у Києві розташований на південному сході міста та з'єднує Саперно-Слобідську вулицю на правому березі з проспектом Миколи Бажана на лівому березі

Поки Південний міст буде перекрито, автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть через Дарницький міст

Сьогодні, 23 жовтня, орієнтовно з 12:00 до 15:00, тимчасово перекриють рух Південним мостом із правого на лівий берег. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що це потрібно для проведення ремонту, щоб пришвидшити відновлення руху поїздів на «зеленій» лінії метро.

На час виконання робіт автобуси № 22 та № 91 курсуватимуть через Дарницький міст.

Про відновлення руху транспорту у звичайному режимі буде повідомлено додатково.

Столична влада просить водіїв і пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, у Києві після російського обстрілу пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Також запроваджено обмеження руху транспорту спорудою в напрямку з правого берега на лівий.

Раніше «Главком» повідомляв про російські атаки на Південний міст у Києві. Після попередніх ударів міст уже ставав об’єктом обмежень для автомобільного транспорту та метрополітену.

До слова, 23 жовтня міська електричка Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями «Почайна» та «Видубичі».