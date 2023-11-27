Через негоду на Одещині загинуло п'ять осіб – Зеленський

В Україні були знеструмлені майже 1500 населених пунктів у 17 областях

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 642-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про наслідки негоди в Україні, міжнародні розмови та підготовчу нараду.

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«Дорогі українці, українки!

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Перше. Від ранку отримую звіти щодо ситуації в тих наших регіонах, де є наслідки негоди. Були знеструмлені майже 1500 населених пунктів у 17 областях. Усюди працюють енергетики – над відновленням постачання. Щойно це буде можливим, кожне місто, кожне село отримає електрику. Наразі тільки з боку ДСНС України працюють цілодобово сотні людей, сотні одиниць техніки. Допомагає Національна поліція, Національна гвардія, залучені комунальні служби. Я вдячний усім в областях по лінії обласної та місцевої влади, хто оперативно приєднався до допомоги людям та дає результат. У кожній громаді зараз важливо зробити максимум, щоб ми не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на зараз є загиблі. Найбільше – в Одеській області, пʼять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 19 людей постраждали. Усім надано необхідну допомогу. І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація. Наразі епіцентр циклону переміщується в північні області – всюди готові допомагати.

Були доповіді й щодо допомоги водіям на заблокованих дорогах. Дякую, зокрема, й волонтерам, які підтримують людей у громадах. Дуже важливо зараз подбати й про тих, хто живе на самоті, хто вже в літньому віці. Особливо я хочу сьогодні відзначити увесь колектив ДСНС України, Національної гвардії та Національної поліції. Хто цілодобово надає допомогу.

Провів сьогодні й важливі міжнародні розмови. Зокрема, зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Ми обговорили ситуацію на Близькому Сході, актуальні події та перспективи. Розвиток наших двосторонніх відносин та спільну роботу заради повної реалізації Формули миру. Саудівська Аравія дуже допомагає на цьому напрямку, і я вдячний за це.

Говорив і з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Звичайно, про підготовку Європейським Союзом рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ – усе, що має зробити наша держава, ми робимо. Говорили й про продовження наступного року підтримки нашої держави з боку ЄС.

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Також сьогодні звернувся до учасників сесії Міжнародної морської організації – однієї з найбільш респектабельних інституцій світу, що опікується безпекою – безпекою мореплавства. Я поінформував про успіхи України в Чорному морі – те, що зробили українці для відновлення нормальних морських шляхів у Чорному морі. Я подякував за підтримку наших зусиль та закликав притягнути Росію до справедливої й цілком заслуженої відповідальності за агресію й терор, за порушення всіх фундаментальних свобод та правил, на яких тримається міжнародний порядок.

Провів сьогодні й підготовчу нараду щодо різних міжнародних заходів, які плануються найближчими тижнями та до кінця року. Чітко бачимо українську перспективу й те, що необхідно для досягнення наших цілей. Щодня працюємо з партнерами заради нових пакетів оборонної підтримки – підтримки для наших воїнів.

Підписав черговий указ про відзначення наших солдатів і офіцерів Збройних Сил України державними нагородами – 115 військовослужбовців. Загалом від 24 лютого й до сьогодні вже відзначені державними нагородами 64 тисячі 258 наших воїнів з усіх Сил оборони та безпеки України. Масова хоробрість, масова стійкість, масова спрямованість на те, щоб саме Україна здобувала переваги в цій війні. Я дякую всім, хто б’ється заради України й українців! Я дякую всім командирам, які дбають про життя солдатів! Дякую всім, хто зосереджений саме на тому, як зробити нашу державу сильнішою – всю нашу державу. Наодинці цю битву не виграєш – тільки разом, усі, хто дбає одне про одного і Україну. Слава Україні!»

Нагадаємо, унаслідок нічної негоди в Одесі виявлено тіла трьох осіб без слідів насильницької смерті.