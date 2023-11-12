Головна Світ Політика
search button user button menu button

Уряд Угорщини опитає своїх громадян щодо підтримки членства України в ЄС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Уряд Угорщини опитає своїх громадян щодо підтримки членства України в ЄС
Державний секретар угорського уряду виступив із промовою, яка підігрує російським наративам
фото з відкритих джерел

Уряд Віктора Орбана налаштовує угорців проти Києва

Уряд Угорщини під час тринадцятих щорічних консультацій із населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в Європейському союзі. Про це заявив державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер, передає Alfahir.

На відеоанонсі майбутніх консультацій представник уряду Віктора Орбана запитав, чи вважають громадяни Угорщини, що місце України в Європейському союзі.

Подальші його слова підігрують російським наративам і спонукають громадян відповісти «ні» на основне питання консультацій.

«Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну», – додав Менцер.

Посадовець припустив, що членство в ЄС означатиме якісь військові зобов'язання, і що прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни. Хоча відомо, що членство України не накладає на членів блоку жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно.

Крім того, під час консультацій наголошуватиметься, що Україна нібито отримає кошти, призначені для Угорщини, що також не відповідає дійсності.

До того ж уряд Орбана готується використати проти України твердження про нібито утиски прав угорської меншини.

«У національних громад в Україні відібрали законні права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті до цього дня», – каже Менцер.

Нагадаємо, що в уряді Угорщини вважають, що в Україні має бути встановлений безпековий режим, прийнятний для Росії. 

Як повідомлялося, Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

Раніше міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто заявив, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до блоку, оскільки Київ нібито не виконав вимоги ЄС.

До слова, у Євросоюзі розглядають альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року. Така ініціатива передбачає пакет для України в розмірі 50 млрд євро. 

Теги: Угорщина соцопитування Україна Європейський союз

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європейський Союз має бути готовий підтримувати Україну у війні з Росією, якщо допомога Сполучених Штатів знизиться, вважає Боррель
«Підтримка США зменшиться»: ЄС зробив заяву про військову допомогу Україні
Вчора, 16:12
Заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх
Пентагон заявив, що пакети оборонної допомоги Україні стануть меншими
10 листопада, 02:32
Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни
Президент назвав основні кроки для закінчення гарячої стадії війни
9 листопада, 13:33

Політика

Фінляндія готує план відновлення України: що він передбачає
Фінляндія готує план відновлення України: що він передбачає
Reuters: Коаліція Шольца готова подвоїти військову допомогу Україні
Reuters: Коаліція Шольца готова подвоїти військову допомогу Україні
Уряд Угорщини опитає своїх громадян щодо підтримки членства України в ЄС
Уряд Угорщини опитає своїх громадян щодо підтримки членства України в ЄС
МЗС Угорщини закликає Україну встановити режим безпеки, який сподобається Росії
МЗС Угорщини закликає Україну встановити режим безпеки, який сподобається Росії
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними
Колишній генсек НАТО пропонує приєднати Україну до Альянсу без окупованих територій
Колишній генсек НАТО пропонує приєднати Україну до Альянсу без окупованих територій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Залужний і Буданов готують переворот: росіяни через китайські сайти запустили новий фейк
14K
Суд поставив провокативне питання трактористу з Волині, який не хоче воювати
12K
Мовний скандал у Дніпрі: викладачка вишу вимагала від студентки відповідати російською
9211
У Якутії поліцейські завершили застілля масовою бійкою, начальник відділу – у комі
4887
ДТП у Києві та вибухи на Миколаївщині: головне за ніч
3538
ООН визнала ізраїльські поселення в Палестині незаконними

Новини

Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Сьогодні, 05:30
Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:38
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Вчора, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
10 листопада, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
10 листопада, 07:17

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту