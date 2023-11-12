Уряд Угорщини опитає своїх громадян щодо підтримки членства України в ЄС

Уряд Віктора Орбана налаштовує угорців проти Києва

Уряд Угорщини під час тринадцятих щорічних консультацій із населенням планує провести опитування щодо підтримки членства України в Європейському союзі. Про це заявив державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер, передає Alfahir.

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На відеоанонсі майбутніх консультацій представник уряду Віктора Орбана запитав, чи вважають громадяни Угорщини, що місце України в Європейському союзі.

Подальші його слова підігрують російським наративам і спонукають громадян відповісти «ні» на основне питання консультацій.

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«Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну», – додав Менцер.

Посадовець припустив, що членство в ЄС означатиме якісь військові зобов'язання, і що прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни. Хоча відомо, що членство України не накладає на членів блоку жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно.

Крім того, під час консультацій наголошуватиметься, що Україна нібито отримає кошти, призначені для Угорщини, що також не відповідає дійсності.

До того ж уряд Орбана готується використати проти України твердження про нібито утиски прав угорської меншини.

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«У національних громад в Україні відібрали законні права, права угорської національної громади, і ці права не повернуті до цього дня», – каже Менцер.

Нагадаємо, що в уряді Угорщини вважають, що в Україні має бути встановлений безпековий режим, прийнятний для Росії.

Як повідомлялося, Угорщина готується накласти вето на перспективу вступу України до Європейського союзу на саміті у грудні. На ньому лідери ЄС мають ратифікувати позитивну рекомендацію Єврокомісії щодо початку переговорів про приєднання країни до блоку.

Раніше міністр закордонних справ та зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини Петер Сійярто заявив, що Євросоюз не повинен розпочинати переговори з Україною про вступ до блоку, оскільки Київ нібито не виконав вимоги ЄС.

До слова, у Євросоюзі розглядають альтернативні варіанти, що дозволять обійти вето Угорщини на збільшення бюджету блоку до 2027 року. Така ініціатива передбачає пакет для України в розмірі 50 млрд євро.