Що заважає РФ захищати свою територію від атак: дані розвідки Британії

Основні російські зенітно-ракетні комплекси здатні вражати цілі на відстані до 400 км

Після повідомлень минулого тижня про втрату декількох російських зенітно-ракетних системSA-21 далекого радіусу дії новий аналіз показує, що для збереження покриття над Україною Росії, ймовірно, доведеться перерозподілити ЗРК, які зазвичай захищають віддалені частини Росії. Такий висновок зробило міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки.

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«Основні російські зенітно-ракетні комплекси великої дальності, такі як SA-21, здатні вражати цілі на відстані до 400 км», – йдеться в повідомленні.

Розвідники додали, що така зброя розташована в стратегічно важливих місцях, а також уздовж кордонів Росії. Якщо їх забрати звідти, то це ймовірно послабить позицію протиповітряної оборони Росії на її периферії.

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«Перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони ще більше продемонструє, як конфлікт в Україні продовжує розкидати збройні сили Росії. А це ускладнює її здатність утримувати базову оборону на своїй величезній території», – додали в міністерстві.

Нагадаємо, триває 624-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили вісім артилерійських засобів, три склади боєприпасів, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три засоби протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію, три станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.