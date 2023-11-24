Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
Канада передасть Україні 11 тис. штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв для Збройних сил
Сьогодні, 24 листопада, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме 11 тисяч штурмових гвинтівок і понад 9 млн патронів. Про це Трюдо оголосив на брифінгу за результатами саміту «ЄС-Канада».
Прем'єр наголосив, що Україна все ще потребує військової підтримки, адже продовжує протистояти незаконному насильницькому вторгненню Путіна.
Канада передасть Україні 11 тис. штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв для Збройних сил. Озброєння виготовила компанія Colt Canada, розташована в Онтаріо.
Брифінг проводився спільно з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.
Як повідомлялося, Канада планує збільшити військову присутність у ЄС. Також повідомлялося, що українські біженці почали виїжджати з Канади через особисті економічні проблеми. Життя у країні виявилося занадто дорогим.
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