Білий дім зробив заяву щодо ухвалення допомоги для України

Кірбі: «Ми хочемо спонукати Конгрес, щоб він ухвалив додаткові запити, щоб продовжувати безперервну підтримку України»

Адміністрація США намагається прискорити процес затвердження допомоги для України в Конгресі, бо якщо українцям не надати належної підтримки сьогодні, агресор не зупиниться, а загроза для США й світу лише зростатиме. Про це заявив у понеділок під час пресбрифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

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«Ми хочемо спонукати Конгрес, щоб він ухвалив додаткові запити, які ми надіслали їм, і ми могли б продовжувати безперешкодну й безперервну підтримку України», – зауважив представник Білого дому.

Кірбі підкреслив, що з виділенням кожного додаткового пакета допомоги Україні залишається все менше часу й спроможностей через майже вичерпання фондів для цього.

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Представник Білого дому також нагадав слова президента Байдена, який заявив, що «коли агресори не розплачуються за свою агресію, вони створюють більше хаосу, смерті та руйнувань». За його словами, без належної відповіді й покарання агресори просто не зупиняються й продовжують йти далі. Це, наголосив Кірбі, означає, що витрати коштів, а також рівень загроз для самих Сполучених Штатів та світу продовжуватимуть зростати, якщо не допомагати Україні зараз.

«Тож дії, які ми вживаємо, і – що не менш критично – потенційні дії, яких ми не вживаємо, матимуть наслідки протягом ще багатьох років», – підкреслив представник Білого дому.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки виділили Україні озброєння на $100 млн.

До слова, США очікують, що Україна продовжуватиме витісняти росіян зі своєї території і в зимовий період.

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