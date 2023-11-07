Топові чиновники США закликали Конгрес виділити $11,8 млрд допомоги Україні

Листа до Конгресу написали міністр фінансів Джаннет Йеллен, держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін

Глави Міністерства фінансів, Пентагону та Державного департаменту Сполучених Штатів Америки закликали Конгрес виділити 11,8 млрд доларів на фінансування допомоги Україні. Про це сказано у заяві чиновників, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

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«Це фінансування забезпечується безпрецедентним рівнем надійного нагляду та прозорості та підкріплюється значною бюджетною підтримкою з боку Європейського Союзу, інших партнерів з G7 та Міжнародного валютного фонду», – йдеться у листі лідерів Конгресу міністра фінансів Джаннет Йеллен, держсекретаря Ентоні Блінкена та міністра оборони Ллойда Остіна.

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючи чергове оголошення військової допомоги для України, заявила, що США будуть виділяти менші пакети такої допомоги через відсутність рішення Конгресу щодо додаткового фінансування.