Повітряні сили повідомили результат нічної роботи ППО

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях

У ніч на 19 листопада окупанти випустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силами ППО збито 15 ворожих цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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За даними військових, уночі росіяни атакували Україну з півночі (Курська область РФ) ударними БпЛА типу Shahed. Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників.

фото: Повітряні сили ЗСУ

«Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. У результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131», – відзвітували повітряники.

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Нагадаємо, що в ніч проти 19 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу.

Уночі 19 листопада сили ППО на підступах до Києва та в Київській області знищили близько десятка ворожих безпілотників.