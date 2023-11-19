Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили повідомили результат нічної роботи ППО

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили результат нічної роботи ППО
У результаті протиповітряного бою знищено 15 із 20 ударних БпЛА Shahed-136/131
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях

У ніч на 19 листопада окупанти випустили по Україні 20 ударних безпілотників. Силами ППО збито 15 ворожих цілей. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, уночі росіяни атакували Україну з півночі (Курська область РФ) ударними БпЛА типу Shahed. Зафіксовано пуски 20 ударних безпілотників.

Повітряні сили повідомили результат нічної роботи ППО фото 1
фото: Повітряні сили ЗСУ

«Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській та Черкаській областях. У результаті протиповітряного бою знищено 15 ударних БпЛА Shahed-136/131», – відзвітували повітряники.

Нагадаємо, що в ніч проти 19 листопада в Україні було оголошено повітряну тривогу.

Уночі 19 листопада сили ППО на підступах до Києва та в Київській області знищили близько десятка ворожих безпілотників.

Теги: ЗСУ війна Україна безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У районі аеропорту видніється дим
У Таганрозі прогримів потужний вибух біля аеропорту
7 листопада, 11:20
Внаслідок атаки загинули троє людей
Окупанти вдарили касетними боєприпасами по селу на Донеччині: є загиблі (фото)
8 листопада, 10:44
Ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області
Ворог пішов у наступ на сімох напрямках: результати боїв
9 листопада, 18:58

Події в Україні

Росія вивела в Середземне море носій «Калібрів»
Росія вивела в Середземне море носій «Калібрів»
Ворог продовжує штурм Авдіївки: яка ситуація в найгарячіших точках
Ворог продовжує штурм Авдіївки: яка ситуація в найгарячіших точках
Влада пояснила, чому окупанти посилили обстріли лівобережжя Херсонщини
Влада пояснила, чому окупанти посилили обстріли лівобережжя Херсонщини
Повітряні сили повідомили результат нічної роботи ППО
Повітряні сили повідомили результат нічної роботи ППО
Окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон на Херсонщині
Окупанти не можуть забезпечити опалювальний сезон на Херсонщині
Окупанти формують евакуаційні списки колаборантів, але до них потрапляють не всі
Окупанти формують евакуаційні списки колаборантів, але до них потрапляють не всі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Розвідка прокоментувала інформацію про перехід пілота ЗСУ на бік Росії
42K
Бойові виплати опинилися під загрозою: заступник міністра оборони зробив заяву
34K
Слухають гімн та дивляться на портрет Бандери – The Times описала побут полонених росіян
18K
Росія готує «Майдан-3»? У мережі вибухнув скандал через заяву Зеленського
16K
Митрополит Московської церкви, якого звинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, на суді попросив перекладача
15K
Масштабна повітряна тривога тривала понад три години

Новини

Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:24
Дощі та заморозки: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 04:22
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються відбити втрачені позиції на Херсонщині: дані Генштабу
Вчора, 07:38
Повітряні тривоги та атака російських безпілотників: головне за ніч
Вчора, 06:50
Сніг у низці областей: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 04:25

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту