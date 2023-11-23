Військова допомога від Німеччини під питанням? ЗМІ озвучили проблему

Міністр оборони Пісторіус анонсував нові поставки зброї в Україну. Але військова допомога залишається під знаком питання

Німеччина поставила під питання подвоєння військової допомоги Україні у 2024 році через брак бюджетних коштів, пише Der Tagesspiegel. За даними видання, бундестаг був змушений відкласти голосування з цього питання.

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус під час візиту до Києва повідомив про виділення Україні нового пакету військової допомоги загальним обсягом €1,3 млрд. До списку поставок увійдуть, зокрема, ще чотири системи протиповітряної оборони (ППО) IRIS-T SLM, а також артилерійські снаряди.

Можливо, Пісторіус також сподівався, що їде до Києва із ще чіткішим посланням солідарності. Якби не новаторське фінансове рішення Карлсруе (йдеться про ініціативу із заморожування державних витрат Німеччини – «Главком»), бундестаг уже схвалив би його прохання подвоїти раніше запланований бюджет військової допомоги Україні на наступний рік у розмірі €4 млрд. Проте голосування у бюджетному комітеті довелося відкласти», – йдеться у публікації.

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«Наразі немає впевненості», сказав Tagesspiegel бюджетний політик відповідальний за оборону, Інго Гедехенс: «Якщо допомогу Україні скоротили як частину загальної економії, це мало б катастрофічні наслідки». За даними видання, якщо зараз не збільшаться військові видатки, то Німеччина не зможе надати подальшу допомогу Україні в наступному році, а також не зможе здійснити необхідну заміну переданих систем Бундесверу.

Незважаючи на складну ситуацію з бюджетом, важливо продовжувати та ще більше зміцнювати всебічну підтримку України», – сказав член бюджетного комітету Себастьян Шефер. Він назвав Україну державою де «наразі захищається наша свобода та безпека», що потребує «швидкого подальшого планування безпеки».

При цьому наголошується, що в Україні дедалі частіше говорять про недостатню допомогу з боку країн Заходу. Зокрема, Київ просить у Німеччини танки Taurus, бронетранспортери Fuchs та, навіть, винищувачі.

Раніше повідомлялося, що заморозка державних витрат Німеччини до кінця року приведе Берлін до вибору між фінансовою підтримкою місцевого бізнесу та допомогою України. При цьому уточнюється, що уряд Олафа Шольца пообіцяв Євросоюзу підтримати чотирирічний пакет допомоги Києву на суму €50 млрд.