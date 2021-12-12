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    Відсьогодні діє новий «революційний» графік руху поїздів: що змінилося

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; відправила перші 58 поїздів за зміненим графіком - Відсьогодні діє новий «революційний» графік руху поїздів: що змінилося
    «Укрзалізниця» відправила перші 58 поїздів за зміненим графіком
    фото: «Укрзалізниця»

    В Україні із 12 грудня потяги курсують по-новому

    Укрзалізниця запустила 12 грудня перші поїзди за новим графіком, утворивши 29 нових сполучень, інформує пресслужба компанії.

    «Запустили перші поїзди за новим графіком. Перші 58 поїздів сьогодні вирушили в дорогу за новим графіком перевезень, утворивши 29 нових сполучень», – повідомили у компанії.

    Новий графік перевезень в «Укрзалізниці» називають «революційним» і вказують, що він заощаджує пасажирам 4 млн 500 тис. годин у 2022 році завдяки прискоренню 49 поїздів та оптимізації маршрутів. Усього найближчими днями, як зазначається, починають курсування 19 нових поїздів.

    Серед новинок графіка – поїзд №113/114 Бахмут–Львів, що є більш зручною модифікацією популярного маршруту №141/142.

    З-поміж туристичних покращень: поїзд №57/58 Київ–Рахів тепер прибуває в Заліщики о 7:17 й вирушає о 20:52. Передбачена зупинка в Костриживці – місці легендарного оглядового майданчика.

    Буковина отримала додаткові сполучення з Миколаєвом та Полтавою.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на свята: розклад.

    Також «Укрзалізниця» по-новому формуватиме ціни на квитки.

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    Теги: Укрзалізниця потяг зупинка
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    Відсьогодні діє новий «революційний» графік руху поїздів: що змінилося