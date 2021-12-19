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    «Укрзалізниця» приготувала низку цікавинок на новорічні свята: список

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; розпочинає серію музичних концертів - «Укрзалізниця» приготувала низку цікавинок на новорічні свята: список

    «Укрзалізниця» розпочинає серію музичних концертів

    фото з відкритих джерел

    У день Святого Миколая на Центральному залізничному вокзалі Києва засяє новорічна ілюмінація

    «Укрзалізниця» підготувала низку сюрпризів з нагоди новорічних свят. Про це повідомляє пресслужба залізниці.

    В день Святого Миколая у столичному залізничному вокзалі відбудуться святкові заходи.

    «Святий Миколай навідається на вокзал, і всі охочі можуть з ним поспілкуватися та зробити світлину на згадку в новорічній фотозоні. А ввечері о 18:30 на Центральному залізничному вокзалі Києва засяє новорічна ілюмінація», – повідомили в «Укрзалізниці».

    «Укрзалізниця» також розпочинає серію музичних концертів, які готуються спільно з Національною філармонією України.

    «19 грудня для вас гратиме струнний квартет «Капріс классік», початок виступу о 18:00. Місце зустрічі – фойє Центрального вокзалу», – повідомила пресслужба залізниці.

    Аналогічні виступи пройдуть 24, 31 грудня та 6 січня.

    «Запрошуємо всіх долучитися до сьогоднішнього заходу та отримати першу порцію святкових емоцій разом з нами! А для тих, хто вирушає в манди, нагадуємо, що АТ «Укрзалізниця» призначило шість додаткових поїздів до новорічних свят», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає Слобожанський експрес.

    Раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

    До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

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    Теги: свята Укрзалізниця новорічні свята вокзал
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    «Укрзалізниця» приготувала низку цікавинок на новорічні свята: список