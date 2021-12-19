«Укрзалізниця» приготувала низку цікавинок на новорічні свята: список

У день Святого Миколая на Центральному залізничному вокзалі Києва засяє новорічна ілюмінація

«Укрзалізниця» підготувала низку сюрпризів з нагоди новорічних свят. Про це повідомляє пресслужба залізниці.

В день Святого Миколая у столичному залізничному вокзалі відбудуться святкові заходи.

«Святий Миколай навідається на вокзал, і всі охочі можуть з ним поспілкуватися та зробити світлину на згадку в новорічній фотозоні. А ввечері о 18:30 на Центральному залізничному вокзалі Києва засяє новорічна ілюмінація», – повідомили в «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» також розпочинає серію музичних концертів, які готуються спільно з Національною філармонією України.

«19 грудня для вас гратиме струнний квартет «Капріс классік», початок виступу о 18:00. Місце зустрічі – фойє Центрального вокзалу», – повідомила пресслужба залізниці.

Аналогічні виступи пройдуть 24, 31 грудня та 6 січня.

«Запрошуємо всіх долучитися до сьогоднішнього заходу та отримати першу порцію святкових емоцій разом з нами! А для тих, хто вирушає в манди, нагадуємо, що АТ «Укрзалізниця» призначило шість додаткових поїздів до новорічних свят», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає Слобожанський експрес.

Раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

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