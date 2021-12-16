«Укрзалізниця» запускає Слобожанський експрес

Слобожанський експрес вийде у рейс з 18 грудня

Слобожанський експрес вийде у рейс з 18 грудня

Свій перший тестовий рейс поїзд виконає за маршрутом Попасна – Харків – Суми

Компанія «Укрзалізниця» 18 грудня запускає новий регіональний поїзд Слобожанський експрес, що курсує Луганською, Харківською та Сумською областями. Про це сьогодні повідомила пресслужба перевізника.

Перший тестовий рейс поїзд здійснить за маршрутом Попасна – Харків – Суми. На постійній основі курсуватиме у сполученні Попасна – Харків, Харків – Ворожба. На маршруті курсуватиме дизель-потяг ДПКР-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

«Цей поїзд має максимальну швидкість 140 км/год, у його складі три вагони на 170 місць. Потяг має сучасні елементи інтер'єру та екстер'єру та пристосований для перевезення маломобільного населення», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше в Україні почав курсувати новий потяг найдовшим маршрутом, у дорозі він перебуватиме майже 30 годин. Новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів сполучає сім областей та долає 1 806 кілометрів.

До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні діють нові правила поїздок між областями: для подорожей в поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один з документів, що підтверджує:

одержання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19 ;

; отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19 );

); негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену Covid-19 (дійсні 72 години).

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