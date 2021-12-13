Сім областей і 30 годин. В Україні з’явився найдовший залізничний маршрут
Потяг долає відстань у 1,8 тис. кілометрів
Сьогодні у перший рейс вирушив новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів. Він сполучає сім областей та долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні – 1 806 кілометрів.
За даними «Укрзалізниці», потяг курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.
Вагони обладнані:
- сповивальними столиками;
- екологічно чистими туалетами;
- системами відеоспостереження в зонах спільного користування;
- системами сучасного кондиціювання повітря;
- розетками та USB-портами;
- сигналізацією в кожному пасажирському купе;
- пультами регулювання освітлення з 4 режимами;
- індикаторами зайнятості вбиральні;
- кнопками виклику провідника тощо.
У складі потяга є плацкартні вагони, купе та люкс.
Поїзд курсує через день: по парних числах він відправляється з Рахова, по непарних – з Маріуполя. При цьому час в дорозі становить 27 годин 34 хвилини, якщо їхати з Маріуполя в Рахів. Та 28 годин 46 хвилин, якщо прямувати у зворотньому напрямку.
Вартість квитків на 13 грудня із Маріуполя: люкс – 3164,26 грн, купе – 1271,81 грн, плацкарт – 463,75 грн.
Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні діють нові правила поїздок між областями: для подорожей в поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один з документів, що підтверджує:
- одержання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19;
- отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19);
- негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену Covid-19 (дійсні 72 години).