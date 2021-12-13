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    Сім областей і 30 годин. В Україні з’явився найдовший залізничний маршрут

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    Поїзд курсуваатиме через день: по парних числах він відправляється з Рахова, по непарних &ndash; з Маріуполя - Сім областей і 30 годин. В Україні з’явився найдовший залізничний маршрут
    Поїзд курсуваатиме через день: по парних числах він відправляється з Рахова, по непарних – з Маріуполя
    фото: Укрзалізниця

    Потяг долає відстань у 1,8 тис. кілометрів

    Сьогодні у перший рейс вирушив новий потяг № 5/6 Маріуполь – Рахів. Він сполучає сім областей та долає найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні – 1 806 кілометрів.

    За даними «Укрзалізниці», потяг курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах.

    Вагони обладнані:

    • сповивальними столиками;
    • екологічно чистими туалетами;
    • системами відеоспостереження в зонах спільного користування;
    • системами сучасного кондиціювання повітря;
    • розетками та USB-портами;
    • сигналізацією в кожному пасажирському купе;
    • пультами регулювання освітлення з 4 режимами;
    • індикаторами зайнятості вбиральні;
    • кнопками виклику провідника тощо.

    У складі потяга є плацкартні вагони, купе та люкс.

    Поїзд курсує через день: по парних числах він відправляється з Рахова, по непарних – з Маріуполя. При цьому час в дорозі становить 27 годин 34 хвилини, якщо їхати з Маріуполя в Рахів. Та 28 годин 46 хвилин, якщо прямувати у зворотньому напрямку.

    Графіка: Укрзалізниця
    Графіка: Укрзалізниця

    Вартість квитків на 13 грудня із Маріуполя: люкс – 3164,26 грн, купе – 1271,81 грн, плацкарт – 463,75 грн.

    Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні діють нові правила поїздок між областями: для подорожей в поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один з документів, що підтверджує:

    • одержання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19;
    • отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19);
    • негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену Covid-19 (дійсні 72 години).
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    Теги: Маріуполь Львівщина Укрзалізниця Івано-Франківщина потяг залізниця транспорт
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    Сім областей і 30 годин. В Україні з’явився найдовший залізничний маршрут