«Укрзалізниця» запустить у Карпати Буковельський експрес

На маршруті курсуватиме дизель-поїзд вітчизняного виробництва

До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта. Про це інформує пресслужба «Укрзалізниці».

На маршруті курсуватиме дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні. Це поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3, який має максимальну швидкість 140 км/год.

У складі поїзда буде три вагони на 170 місць.

Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні діють нові правила поїздок між областями: для подорожей в поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один з документів, що підтверджує:

одержання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19 ;

; отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19 );

); негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену Covid-19 (дійсні 72 години).

Минулого місяця «Укрзалізниця» перейменувала станцію «Татарів» і збільшила кількість поїздів до «Буковеля».

До слова, в Україні з’явився найдовший залізничний маршрут.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на свята: розклад. Також «Укрзалізниця» по-новому формуватиме ціни на квитки.

Читайте також: