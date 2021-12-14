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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» запустить у Карпати Буковельський експрес

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    Новий&nbsp;поїзд має максимальну швидкість 140 км/год - «Укрзалізниця» запустить у Карпати Буковельський експрес
    Новий поїзд має максимальну швидкість 140 км/год
    фото: Ukrzaliznytsia / Facebook

    На маршруті курсуватиме дизель-поїзд вітчизняного виробництва

    До кінця року «Укрзалізниця» запустить Буковельський експрес, який курсуватиме за маршрутом Львів-Татарів-Буковель-Ворохта. Про це інформує пресслужба «Укрзалізниці».

    На маршруті курсуватиме дизель-поїзд вітчизняного виробництва, який компанія отримає від виробника у грудні. Це поїзд виробництва Крюківського вагонобудівного заводу ДПКр-3, який має максимальну швидкість 140 км/год.

    У складі поїзда буде три вагони на 170 місць.

    Нагадаємо, з 21 жовтня в Україні діють нові правила поїздок між областями: для подорожей в поїздах далекого сполучення пасажири повинні мати один з документів, що підтверджує:

    • одержання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19;
    • отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію проти Covid-19);
    • негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту визначення антигену Covid-19 (дійсні 72 години).

    Минулого місяця «Укрзалізниця» перейменувала станцію «Татарів» і збільшила кількість поїздів до «Буковеля».

    До слова, в Україні з’явився найдовший залізничний маршрут.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на свята: розклад. Також «Укрзалізниця» по-новому формуватиме ціни на квитки.

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    Теги: свята Укрзалізниця потяг Карпати (гори) Буковель
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    «Укрзалізниця» запустить у Карпати Буковельський експрес