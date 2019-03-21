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    Події в Україні

    У Карпатах оголосили штормове попередження

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    Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) зберігається 21-22 березня&nbsp;у горах Львівської та Чернівецької областей - У Карпатах оголосили штормове попередження
    Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) зберігається 21-22 березня у горах Львівської та Чернівецької областей

    21 та 22 березня очікується сходження лавин за низьких додаткових навантаженнях

    У Карпатах на території Iвано-Франкiвської областi 21-22 березня у звязку з нестабiльним станом снiгового покриву очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах».

    Як зазначається, сьогодні та завтра можливе сходження лавин за низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

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    Крім того, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень) зберігається 21-22 березня у горах та на високогір’ї Закарпатської області.

    Низька сніголавинна небезпека (1 рівень) зберігається 21-22 березня у горах Львівської та Чернівецької областей.

    Як повідомлялося раніше, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні 22 березня 2019 року. Вдень 22 березня в північних, центральних і східних областях, в Києві та Київській області пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки).

    Повідомлялося, що завтра, 22 березня, погода в Україні буде дощова, а також незабаром очікується сніг.

    Нагадаємо, у Києві завтра, 22 березня, також очікуються пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпечності, жовтий).

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