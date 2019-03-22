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    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска

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    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска

    В результаті повеней на Середньому Заході США загинуло чотири людини, одна вважається зниклою безвісти

    Повені затопили значну частину фермерських штатів Айова і Небраска уздовж найдовшої річки Північної Америки Міссурі, що спонукало половину з 99 округів Айови оголосити надзвичайний стан. Повені були викликані потужним зимовим ураганом, який увірвався в сільськогосподарський пояс США минулого тижня, убивши величезну кількість худоби, знищивши зерно, соєві боби і відрізавши доступ до ферм через пошкодження автомобільних шосе і залізниць.

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    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска
    Повінь наробила лиха. Як виглядають затоплені американські штати Айова і Небраска

    В результаті повеней на Середньому Заході США загинуло чотири людини, одна вважається зниклою безвісти. Збиток для сільськогосподарських культур, худоби і доріг оцінюється в більш ніж мільярд доларів.

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