Чернігів: містяни вшанували пам’ять двох загиблих школярок

На місці російського удару в центрі міста з’явилися квіти та дитячі іграшки

Жителі Чернігова несуть квіти та дитячі іграшки до місця трагедії в центральній частині міста, де 29 жовтня внаслідок російського обстрілу загинули дві 15-річні школярки – Яна Пєшкова та Марія Мозгова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Містяни вшановують пам'ять загиблих дівчат, залишаючи квіти та іграшки на місці російського удару. Обидві школярки навчалися в Чернігівському ліцеї №1.

🥀🧸 Чернігівці несуть квіти та дитячі іграшки до місця трагедії в центрі міста, де 29 жовтня внаслідок російського о обстрілу загинули дві 15-річні дівчини – Яна Пешкова та Марія Мозгова. 🕯30 жовтня у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими https://t.co/jxxOmv4r05 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 30, 2026 Підписуйтеся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

У п'ятницю, 30 жовтня, у Чернігові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні ворожі безпілотники вдарили по центральній частині міста, де в той момент перебували цивільні жителі.

Однією із загиблих виявилася 15-річна Яна Пєшкова, яка займалася художньою гімнастикою. Дівчина була вихованкою місцевої спортивної студії Magic sports. Представники закладу повідомили про її загибель та висловили співчуття родині.

«Їй було лише 15 років. Вона була вихованкою нашої студії, частиною нашої спортивної родини. Дівчинкою, у якої попереду мало бути ціле життя, стільки мрій, планів і щасливих моментів… Але Росія вирішила по-іншому», – йдеться в повідомленні Magic sports.

Наставники згадали Яну як світлу, щиру та усміхнену дівчину, яка мала багато планів на майбутнє. У спортивній студії наголосили, що вона назавжди залишиться частиною їхньої спортивної родини.

Згодом стало відомо про загибель другої школярки – 15-річної Марії Мозгової. Вона також навчалася в Чернігівському ліцеї №1. Обидві дівчини загинули внаслідок російського удару по центральній частині Чернігова.

Нагадаємо, 29 жовтня російські окупаційні війська атакували Чернігів реактивними безпілотниками. Близько 12:00 начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив про влучання ворожого дрона в центральній частині міста.

Унаслідок атаки виникли пожежі в магазинах та автомобілях. Під удар потрапили цивільні жителі, які перебували в центрі Чернігова та займалися повсякденними справами.