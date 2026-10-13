Нічна атака на Львів: влада повідомила наслідки

Уночі у Львові працювала ППО

Уночі російська терористична армія атакувала Львів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

«Під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. На одній із вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника», – йдеться у повідомленні.

Козицький закликав місцевих не наближатися до таких знахідок і не торкатися їх. «Є ризик, що вони здетонують. Бачите уламки або інші підозрілі предмети – відійдіть якнайдалі, попередьте тих, хто поруч, та викликайте ДСНС за номером 101. Це може врятувати життя – ваше і людей поблизу», – наголосив він.

Крім того, за уточненою інформацією, в Мурованому внаслідок падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги загорілися три житлові будинки. Попередньо, обійшлося без жертв.

«Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники у повітряний простір Львівщини не заходили», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги збитий російський безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району.

Як відомо, зранку 13 жовтня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Внаслідок атаки в одній із багатоповерхівок було вибито вікна.

До слова, 12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, попередньо випустивши шість балістичних ракет, а також атакували Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 «Бандероль».