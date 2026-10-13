Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нічна атака на Львів: влада повідомила наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нічна атака на Львів: влада повідомила наслідки
На одній із вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Уночі у Львові працювала ППО

Уночі російська терористична армія атакувала Львів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

«Під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. На одній із вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника», – йдеться у повідомленні.

Козицький закликав місцевих не наближатися до таких знахідок і не торкатися їх. «Є ризик, що вони здетонують. Бачите уламки або інші підозрілі предмети – відійдіть якнайдалі, попередьте тих, хто поруч, та викликайте ДСНС за номером 101. Це може врятувати життя – ваше і людей поблизу», – наголосив він.

Крім того, за уточненою інформацією, в Мурованому внаслідок падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги загорілися три житлові будинки. Попередньо, обійшлося без жертв.

«Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники у повітряний простір Львівщини не заходили», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги збитий російський безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району.

Як відомо, зранку 13 жовтня російська окупаційна армія атакувала Дніпро. Внаслідок атаки в одній із багатоповерхівок було вибито вікна.

До слова, 12 жовтня о 22:10 окупаційні війська завдали удару по кількох районах Києва, попередньо випустивши шість балістичних ракет, а також атакували Харків дев'ятьма баражуючими боєприпасами S-8000 «Бандероль».

Читайте також:

Теги: Львів війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віддати території заради миру: хто гарантує, що Путін зупиниться?
«Давайте домовлятися». Чого не розуміють ті, хто це пропонує
3 жовтня, 18:08
Альянс також закликав Москву припинити війну проти України
Росія надіслала НАТО неофіційний лист із погрозами: відповідь Альянсу
30 вересня, 08:02
Судячи з оприлюднених кадрів, інфраструктура пункту пропуску суттєво постраждала внаслідок пожежі
Знищено міжнародний пункт пропуску на кордоні РФ і Білорусі – ЗМІ
29 вересня, 09:24
Наслідки російської атаки на Харків
Громадянин Азербайджану загинув унаслідок атаки РФ на Київщину – Зеленський
28 вересня, 10:16
Американський президент уже не вперше закликає Україну не атакувати російські об'єкти паливної інфраструктури
Трамп заявив, що Зеленський нібито погодився виконати його прохання
28 вересня, 08:05
Президент США окремо згадав підписаний ним закон про санкції проти Росії
Трамп виступив на Генасамблеї ООН: головні заяви
22 вересня, 18:28
Руслан мріє повернутися додому після перемоги й бути впевненим, що ворог більше не зможе туди прийти
Військовий після важкого удару повністю втратив зір, але ще пів року залишався на позиціях
20 вересня, 20:15
Йдеться не про укриття в самій будівлі Верховної Ради
Верховна Рада готує резервний пункт на випадок знищення будівлі парламенту – нардепка
18 вересня, 20:23
Сюжетні лінії серіалу розгортається у Шотландії XVIII століття та під час Другої світової війни у XX столітті
Кохання під час Першої світової війни. Що відомо про премʼєру серіалу «Чужоземка: Кров від крові»
18 вересня, 13:35

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2026 року
На Хмельниччині пошкоджено медзаклад через удар РФ: постраждало четверо пацієнтів
На Хмельниччині пошкоджено медзаклад через удар РФ: постраждало четверо пацієнтів
Масована атака на Харків: загинуло троє людей, є понад 10 постраждалих (оновлено)
Масована атака на Харків: загинуло троє людей, є понад 10 постраждалих (оновлено)
Нічна атака на Львів: влада повідомила наслідки
Нічна атака на Львів: влада повідомила наслідки
Втрати ворога станом на 13 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 13 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Російський дрон впав на житловий будинок у Львівській області
Російський дрон впав на житловий будинок у Львівській області

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
258K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Вчора, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59
День юриста України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
8 жовтня, 07:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua