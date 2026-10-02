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Японія вперше за понад рік запровадила нові санкції проти Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Японія вперше за понад рік запровадила нові санкції проти Росії
Японія запроваджує санкції проти Росії в межах заходів, спрямованих на підтримку міжнародних зусиль щодо припинення війни
фото з відкритих джерел

До обмежувального списку Токіо потрапили російські підприємства, фізичні особи та десятки суден

Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стали першими новими санкціями Токіо щодо Москви за понад рік. Про це повідомлячє Главком з посиланням на дані Міністерства фінансів Японії

До санкційного списку внесли 33 російські організації, дев’ять фізичних осіб та 35 суден. Серед компаній, які потрапили під обмеження, – «Туламашзавод», «Мотовилихинские заводы», Коломенський завод, «Военторг», «Уралдронзавод», ВНДІР «Прогрес» та НВО «Оріон».

Санкції також стосуються росіян Василя Бровка та Владислава Лобаева. Обмеження передбачають контроль за фінансовими операціями з фігурантами списку. Зокрема, проведення платежів та окремих операцій із капіталом потребуватиме дозволу японської влади.

Окремо Токіо запровадив експортні обмеження щодо чотирьох організацій із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів.

Новий пакет став першим масштабним розширенням японських санкцій проти Росії за понад рік. Попередній пакет Токіо офіційно оголосив 12 вересня 2025 року. Тоді під заморожування активів потрапили 47 російських організацій та дев’ять фізичних осіб, а також були запроваджені додаткові експортні обмеження.

Японія запроваджує санкції проти Росії в межах заходів, спрямованих на підтримку міжнародних зусиль щодо припинення війни проти України. Токіо координує свої обмеження із санкційною політикою інших держав-партнерів.

Варто нагадати, що Росія продовжує використовувати іноземні компоненти для виробництва ударних дронів, зокрема шахедів, тому країни-партнери мають перекрити Москві доступ до таких деталей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, після масованого обстрілу Києва окупантами.

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Теги: Японія санкції війна росія Україна

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