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Порошенко визнав: мирна угода з Путіним неможлива

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Порошенко визнав: мирна угода з Путіним неможлива
Порошенко наголосив, що підтримка України є інвестицією в безпеку Європи
фото: Петро Порошенко/Facebook

Експрезидент зауважив, що «мирна угода для Путіна – лише спосіб не зупиняти війну»

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що мирна угода з російським диктатором Володимиром Путіним неможлива. За його словами, для глави Кремля – це лише спосіб продовжувати війну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Порошенка у Facebook.

«Війну обов'язково треба зупинити. Але перестаньте думати про мирну угоду. З Путіним вона неможлива. Я знаю це після п'яти довгих років переговорів із ним. Мирна угода для Путіна – лише спосіб не зупиняти війну. Для Путіна має бути одне-єдине послання: негайне, безумовне, всеосяжне припинення вогню», – йдеться у заяві.

Порошенко визнав: мирна угода з Путіним неможлива фото 1

Порошенко наголосив, що підтримка України є інвестицією в безпеку Європи, а фінансування країни водночас послаблює Росію. Він також розкритикував угоду США щодо російського дизеля, яка, на його думку, загрожує «нашій єдності».

«На фронті Росія слабшає. Ми маємо знайти ефективні рішення для тилу. Ми маємо зберігати єдність – і щодо нашого майбутнього членства в ЄС, і щодо реформ за принципом заслуг. І ми справді очікуємо збереження української демократії – зі свободою преси й свободою опозиції. Тому скажу абсолютно чітко: фінансування України – найдешевша форма довгострокової безпеки Європи», – підсумував лідер політичної партії «Європейська Солідарність».

Зауважимо, що нещодавно фракція «Європейська Солідарність» ухвалила рішення припинити спільний політичний шлях із народним депутатом Олексієм Гончаренком через ідеологічні розбіжності. Партія заявила, що його публічні висловлювання щодо завершення війни та майбутньої безпекової архітектури суперечать базовим засадам політсили, які базуються на підтримці армії, мови, церкви та обов'язковому вступі України до ЄС і НАТО. У «ЄС» наголосили, що ці принципи є незмінними і не можуть бути предметом торгу на переговорах із Росією.

Нагадаємо, зокрема, президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у небажанні закінчувати війну. Американський лідер вважає, що президент України «хоче створити проблему для всього світу».

Також президент США Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.

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Теги: Петро Порошенко війна переговори

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