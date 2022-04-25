На Київщині змінили тривалість комендантської години
Раніше на Великдень комендантську скоротили
У Києві та області відновлюється комендантська година з 22:00 до 5:00. Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.
"Київ та область повертаються до встановленої раніше комендантської години, яка діятиме щоночі з 22:00 до 5:00. У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки військового коменданта міста Києва", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.
Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.