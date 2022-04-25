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    На Київщині змінили тривалість комендантської години

    У Києві та області комендантська година діятиме з 22:00 до 5:00 - На Київщині змінили тривалість комендантської години
    У Києві та області комендантська година діятиме з 22:00 до 5:00

    Раніше на Великдень комендантську скоротили

    У Києві та області відновлюється комендантська година з 22:00 до 5:00. Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.

    "Київ та область повертаються до встановленої раніше комендантської години, яка діятиме щоночі з 22:00 до 5:00. У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки військового коменданта міста Києва", - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.

    Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Київщині змінили тривалість комендантської години