На Київщині змінили тривалість комендантської години

У Києві та області комендантська година діятиме з 22:00 до 5:00

Раніше на Великдень комендантську скоротили

У Києві та області відновлюється комендантська година з 22:00 до 5:00. Про це повідомляється на Офіційному порталі Києва.

"Київ та область повертаються до встановленої раніше комендантської години, яка діятиме щоночі з 22:00 до 5:00. У цей час пересуватися містом можуть винятково ті, хто має спецперепустки військового коменданта міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше рятувальники зробили важливе звернення до українців. Вони закликали громадян не підходити до підозрілих предметів та у разі небезпеки викликати спеціалістів.

Водночас Мінкульт закликав вірян дивитись богослужіння на Великдень по телебаченню й онлайн. Також було опубліковано графік великодніх служб.