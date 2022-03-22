В зоні бойових дій під Києвом зник український фотожурналіст

Фотокореспондент Максим Левін, який поїхав знімати війну у Вишгородський район Київської області, з 13 березня не виходить на зв'язок

Фотожурналіста Максима Левіна, який зник в районі села Мощун, розшукують більше тижня. Про це пише «Інститут масової інформації».

Як розповів друг Левіна, теж фотокореспондент Маркіян Лисейко, Максим того дня поїхав на власному авто до села Гута Межигірська.

Після цього він пішов пішки до села Мощун. Востаннє повідомлення з телефона журналіста надійшло об 11:23 того ж дня. Більше на зв’язок він не виходив і в онлайні не з’являвся.

Лисейко зазначив, що «пізніше стало відомо, що в районі, де Макс мав працювати, розпочалися досить інтенсивні бойові дії».

Тож є версія, що під час цих бойових дій Левін міг отримати поранення або ж потрапити в російський полон.

Маркіян Лисейко у себе на Facebook підтвердив, що з 13 березня від колеги Левіна немає жодної звістки – і попросив усю інформацію щодо місцеперебування Максима передавати йому.

Останній запис на Facebook-сторінці самого Левіна датований 00:35 13 березня. Він виклав тоді фото українських військових біля зруйнованого бункеру часів Другої світової війни в районі села Демидів.

Нагадаємо, увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин.

За словами рідних, приблизно о 16:00 Батурину зателефонував знайомий і запропонував зустрітися біля автостанції, розташованої неподалік будинку журналіста.

У нещодавньому інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» Батурин розповідав, що фізична відсутність російських військових у Каховці «не говорить про те, що їхніх агентів якихось тут може не бути». «Вони дуже слідкують за тим, що тут відбувається», – додав він.

20 березня окупанти відпустили Батурина. Журналіст розповів, що у полоні його били, принижували, погрожували убивством.