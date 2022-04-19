Індекс МосБіржі різко обвалився в очікуванні нових санкцій

Після рекордного обвалу через початок бойових дій РФ проти України торги на МосБіржі тривалий час не проводились

Також просів і супутній індекс РТС

Індекс МосБіржі під час закриття торгів 18 квітня оновив мінімум із 24 лютого, обвалившись більш ніж на 33%. Як повідомив російський «Інтерфакс», учора індекс становив 2342,63. Також просів і супутній індекс РТС – до 926,08 пунктів, що є мінімумом з кінця березня.

Зазначається, що ринок акцій РФ почав тиждень зі зниження на очікуваннях запровадження подальших антиросійських санкцій Заходу, попри подорожчання нафти й металів.

Відомо, що після рекордного обвалу через початок бойових дій РФ проти України торги на МосБіржі тривалий час не проводились. Після відкриття акції деяких компаній показували зростання, однак це не є релевантним показником.

Нині на ринку діють жорсткі обмеження, через які відбуваються лише обмежені операції, що не може показати реального становища у російській економіці та фінансовому ринку

Нагадаємо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.