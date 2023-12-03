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Чи підуть росіяни знову на Київ: розвідник зробив несподівану заяву

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи підуть росіяни знову на Київ: розвідник зробив несподівану заяву
Росіяни цілком можуть знову рушити на Київ, вважає розвідник
фото з відкритих джерел

Наразі невідомо, як обернеться ситуація на фронті

 

Армія Російської Федерації може знову піти на Київ. Українці повинні бути готові до такого сценарію. Про це розповів український розвідник Олександр Нємков в інтерв'ю ТСН.

«Воювати можна по-різному і бути корисним армії теж. Це не обов'язково, що всі взяли поголовно багнет і побігли просто. Всі повинні володіти певними навичками, які будуть корисні в армії. Тому що ми не знаємо, як завтра обернеться ситуація на фронті. Ми не знаємо, чи підійдуть знову до кордонів Києва. Таке теж можливо в принципі на сьогоднішній день, на жаль. Якщо наші люди будуть не готові до таких подій, то буде результат, який ми бачили в Бучі», – заявив Нємков.  

Олександр Нємков
Олександр Нємков
скріншот із відео

За словами розвідника, чоловіки повинні бути готові, що їм доведеться замінити когось на фронті. При цьому військовий підкреслив, що всім потрібно освоїти, наприклад, як поводитися зі зброєю, та пройти курси парамедика.

«Абсолютно кожна людина, я вважаю, повинна бути певна культура поводження зі зброєю. Жінкам це теж не завадить, там нічого важкого немає. Дві або чотири вищі освіти тут не потрібно. Якісь навички парамедика, елементарні речі, які людина повинна вміти. Чоловіки повинні бути готові, що їм доведеться коли-небудь когось замінити. Може, цього не буде, але таке можливо», – зазначив розвідник.

Раніше американський генерал спрогнозував, чого очікувати на фронті взимку. 

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Теги: українці культура росіяни

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