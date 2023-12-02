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Чи варто США надавати зброю Україні і хто перемагає у війні? Результати опитування

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи варто США надавати зброю Україні і хто перемагає у війні? Результати опитування
76% опитаних американців вважають, що для США важливо, аби Україна перемогла у війні
фото: сайт президента України

31% опитаних вважає, що Росія має перевагу на фронті

Громадяни США підтримують надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, у той час як Конгрес веде переговори щодо запиту американського президента Джо Байдена на додаткові витрати в розмірі 106 мільярдів доларів на підтримку партнерів. Про це свідчать результати щорічного опитування, проведеного на замовлення Інституту Рональда Рейгана.

Опитування проведене з 27 жовтня по 5 листопада 2023 року. Участь у ньому взяли 2 506 американців.

Згідно з результатами, 59% респондентів підтримують військову допомогу США Україні. Серед демократів 75% виступають за надання допомоги Києву, а серед республіканців – 49%. Ці цифри майже не змінилися з часу літнього опитування Інституту Рейгана, яке ставило те саме запитання в червні 2023 року, а також з часу останнього опитування про національну оборону у листопаді 2022 року. Дослідники зауважили, що попри повідомлення у ЗМІ про нібито «втому від України», підтримка військової допомоги Києва серед американців здебільшого не похитнулася.

Хто перемагає у війні

76% американців вважають, що для США важливо, аби Україна перемогла у війні. Водночас американці не впевнені, хто нині перемагає: 31% вважає, що Росія, і 27% – що Україна. Сприйняття того, хто перемагає у війні, має безпосередній зв'язок із підтримкою допомоги. Серед тих, хто вважає, що перемагає Україна, 80% виступають за надання допомоги Києву, тоді як лише 14% – проти. Серед тих, хто вважає, що перемагає Росія, 50% підтримують допомогу Україні, тоді як 42% виступають проти.

Підтримка Ізраїлю

Американці демонструють глибоке розуміння нинішньої ситуації в Ізраїлі та пріоритетів США на Близькому Сході. Багато хто вважає, що Вашингтон робить замало для того, щоб зірвати ядерну програму Ірану (47%), протистояти впливу Тегерана на Близькому Сході (39%) та забезпечити звільнення заручників ХАМАСу (39%). 

Понад 70% американців називають Ізраїль союзником США, а 76% вважають Іран ворогом. На запитання, кого має підтримувати Вашингтон –Ізраїль чи палестинців, і чи роблять Сполучені Штати замало або забагато з обох сторін, думки розділилися. Водночас існує широка згода, що Вашингтон має робити більше для протидії ХАМАСу (39%).

Китай і Тайвань 

73% опитаних стурбовані потенційним вторгненням Китаю на Тайвань, а переважна більшість в обох партіях (68% демократів і республіканців) розглядають острів як союзника. 71% американців стурбовані тим, що російське вторгнення в Україну може надихнути інші авторитарні країни напасти на своїх демократичних сусідів. 

До того ж зростає відсоток американців, які підтримують ідеї відправки американських військ на захист Тайваню в разі вторгнення Китаю: респондентів з такою думкою було 46% у 2023 році, їхня кількість зростала щороку з 39% у 2019 році. 52% опитаних у США заявили, що вони з більшою ймовірністю підтримають відправку американських військ на захист острова. Задля збереження миру і стримування китайського вторгнення 60% підтримують розширення військової присутності США поблизу Тайваню, і майже стільки ж підтримують збільшення продажу зброї острову (55%).

Найбільша загроза для США

51% опитаних називають Китай країною, яка становить найбільшу загрозу для Сполучених Штатів. Серед них 40% демократів і 66% республіканців.

Це більше, ніж 43% минулого року після вторгнення РФ в Україну, коли більшість американців називали Росію головною загрозою (31% у 2022 році та 24% у 2023 році). Думки респондентів змінилися з часу проведення першого опитування Інституту Рейгана щодо національної оборони у 2018 році, коли лише 21% назвали Китай найбільшою загрозою.

Теги: соцопитування Україна США

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