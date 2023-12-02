На війні в Україні з'явилися кубинські найманці, росіяни вчать їх матюкатися

Згідно з контрактом, Міноборони РФ пообіцяло платити кубинцям близько $2 тис. на місяць

Країна-агресор РФ продовжує вербувати людей на війну проти України. Як наслідок – на фронті з'явилися бойовики із Куби. Вони підписали контракт із Міноборони РФ через військкомат Тули та інших міст. Про це повідомляє Telegram-канал InformNapalm.

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«Кубинська влада після резонансу публікацій заявила, що перекрила канал торгівлі людьми і переміщення найманців до Росії для участі у війні проти України. Згідно з контрактом, Міноборони РФ пообіцяло платити кубинцям близько $2 тис. на місяць. Цікаво, що російські окупанти не приховують присутність кубинців у своїх позиціях, а навіть навпаки, публікують відео з іноземними найманцями», – ідеться у повідомленні.

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Зрештою вдалося «зловити» двох кубинців, які вже воюють на Донецькому напрямку. Поки що їх використовували для примітивної пропаганди, яка нібито «Росії підтримує весь світ».

Раніше повідомлялося, що влада Куби повідомила про арешт 17 осіб, які імовірно пов'язані зі злочинною мережею, яка вербувала кубинців до російської армії.