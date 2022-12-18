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Розвідка повідомила, скільки разів Путін переносив початок нападу на Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка повідомила, скільки разів Путін переносив початок нападу на Україну
ФСБ наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення
фото з відкритих джерел

Герасимов піддався тиску та схвалив операцію, але недооцінив ситуацію

Президент Росії Володимир Путін три рази відкладав наступ на Україну, востаннє – у середині лютого. Про це йдеться в інтерв'ю заступника начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького для Bild.

За словами Скібіцького, Путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

«ФСБ наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували Герасимова до атаки», – пояснює заступник голови ГУР.

Він розповідає, що зрештою, Герасимов піддався тиску та схвалив операцію, але недооцінив ситуацію.

«Той факт, що російські частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби, показує, як сильно вони прорахувалися», – додав Скібіцький.

Він також нагадав, що внаслідок цього прорахунку всі перші цілі РФ провалилися, вони не змогли оточити Київ, а також не змогли взяти Суми, Чернігів чи Харків.

Нагадаємо, лише великі втрати в живій силі та техніці змусять Путіна визнати свою поразку, Україна має право завдавати удари по військових цілях в Росії, всупереч страху Заходу перед Третьою світовою, Захід значно наростить постачання зброї Україні. Таку думку в інтерв’ю «Голосу Америки» висловив генерал США у відставці, віце-президент Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Девід Петреус.

Також президент Росії Володимир Путін має намір чинити тиск на президента Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок щодо інтеграції двох країн під час візиту до Мінська, а також створити умови для нового наступу на Україну.

Раніше газета The Wall Street Journal розмістила на своїх сторінках публікацію, в якій повідомлялося про готовність глави Російської Федерації Володимира Путіна найняти главу Чечні Рамзана Кадирова для ліквідації президента України Володимира Зеленського.

Також повідомлялось, що вкрай малоймовірно, що російські війська зможуть взяти Київ, навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.

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Теги: Харків путін Україна Чернігів президент втрати наступ

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