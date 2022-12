Британія відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2

Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2. Про це повідомило Міністерство оборони Британії у Twitter.

«У межах свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2. Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії», – заявили в британському відомстві.

До повідомлення було додано ролик, в якому стисло показано, що із себе представляють Brimstone 2. Кількість ракет та інші деталі їх постачання в Україну не розкриваються з міркувань безпеки.

🎬 As part of its aid package, the UK has provided Brimstone 2 missiles, a precision-guided missile, to the Ukrainian Armed Forces.



This aid has played a crucial role in stalling Russian advances.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦pic.twitter.com/SpVnWqeiVm