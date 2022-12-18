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Британія відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2

Альона Боженко
glavcom.ua
Британія відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2
Британія підтвердила відправку високоточних ракет Brimstone 2 Україні
фото ілюстративне

Кількість ракет, які Лондон відправив Києву, наразі невідома

Британія підтвердила, що в межах військової підтримки відправила Україні високоточні ракети Brimstone 2. Про це повідомило Міністерство оборони Британії у Twitter.

«У межах свого пакету допомоги Велика Британія надала Збройним силам України високоточні ракети Brimstone 2. Ця допомога відіграла вирішальну роль у стримуванні просування Росії», – заявили в британському відомстві. 

До повідомлення було додано ролик, в якому стисло показано, що із себе представляють Brimstone 2. Кількість ракет та інші деталі їх постачання в Україну не розкриваються з міркувань безпеки. 

Brimstoneракета класу поверхня-поверхня або повітря-поверхня розроблена консорціумом MBDA UK для британських Королівських Повітряних Сил. Ракета програмується для пристосування до певних вимог кожного окремого завдання. Можна запрограмувати ураження цілей суворо у відповідному місці (наприклад, що знаходяться поруч із дружніми силами) і самознищуватися, якщо ціль у зазначеній області знайти не вдається. Brimstone можна запускати у кількох режимах атаки: прямо чи опосередковано проти одиничних цілей, колони чи групи цілей. Останній режим використовує можливість залпового вогню. Після запуску ракет носій може вільно маневрувати далеко від цільової області або вражати інші цілі.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії розглядає можливість передачі Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow

Теги: Велика Британія Україна повітря ракета

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