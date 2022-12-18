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Північна Корея запустила балістичну ракету – ЗМІ

Альона Боженко
glavcom.ua
Північна Корея запустила балістичну ракету – ЗМІ
КНДР знову запустила балістичну ракету
фото ілюстративне

Офіс прем'єр-міністра Японії підтвердив запуск ракети КНДР

Північна Корея запустила балістичну ракету в неділю біля свого східного узбережжя. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на офіційних осіб Південної Кореї та Японії.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що запуск відбувся в неділю вранці, але не надав інших подробиць.

Офіс прем'єр-міністра Японії також підтвердив запуск. 

Також за інформацією видання, запуск відбувся через три дні після того, як Північна Корея заявила, що випробувала «твердопаливний двигун високої тяги» для нової стратегічної зброї, розробка, яка може дозволити їй володіти більш мобільним арсеналом міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть досягти материкової частини США.

Нагадаємо, 3 листопада, Північна Корея запустила кілька ракет, в тому числі одну міжконтинентальну балістичну ракету, яка під час польоту зазнала невдачі.

8 листопада Північна Корея знову запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Ракета упала у винятковій економічній зоні Японії.

Крім того, КНДР присвоїла балістичній ракеті звання героя та нагородила її медаллю.

2 грудня Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про введення санкцій проти трьох представників північнокорейської партії у відповідь на проведення Пхеньяном цього року десятків випробувань балістичних ракет, у тому числі міжконтинентальної балістичної ракети.

Теги: Північна Корея розробка ракета

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