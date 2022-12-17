Зеленський пояснив, що потрібно зробити, аби перекрити «інвестиції» Росії у ракетний терор

Президент закликав міжнародних партнерів надати Україні більше систем ППО для захисту

Росія випустила вже понад 4 тисячі ракет по території України. Про це президент Володимир Зеленський розповів під час вечірнього відеозвернення.

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«Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу – саме проти людей, проти усіх українців від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. І я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу – нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні «інвестиції» Росії в терор – уже, уявіть собі, понад 4 тисячі ракет! – треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких цей терор спрямований», – розповів президент.

На тлі масованих ракетних атак, президент закликав міжнародних партнерів надати Україні більше систем ППО для захисту.

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«Зокрема, я буду постійно нагадувати. Шановні партнери! Знайдіть можливість дати Україні надійний захист неба, надійний щит ППО. Ви це можете. Ви можете дати захист нашим людям – стовідсотковий захист від терористичних російських ударів. Коли ми його отримаємо, тоді основна форма російського терору, а саме ракетний терор, стане просто неможливою. І лише це означатиме безпеку для мільйонів людей і стратегічну перебудову всієї воєнної ситуації. Що менше буде можливостей у Росії для терору, то більше буде в нас можливостей повернути й гарантувати мир», – зауважив гарант.

Нагадаємо, триває 297-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку намагається відновити втрачене положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України.