Чи вплине підрив Кримського мосту на логістику окупантів: пояснення ВМС

Конструкція Кримського мосту отримала значні пошкодження

Підрив Службою безпеки України опор Кримського мосту не вплинув на ситуацію в Чорному морі. Проте це вплине на логістику окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Плетенчук нагадав, що в Росії на офіційному рівні мляво відреагували на підрив Кримського мосту.

«Вони відреагували в морі приблизно так само, як і в інформаційному просторі. Тобто, практично ніяк», – зазначив Плетенчук.

Спікер ВМС ЗСУ також підкреслив, що атака на Кримський міст певним чином вплине на логістику ворога, оскільки конструкція отримала значні пошкодження.

«Експлуатувати його після таких інцидентів доволі ризиковано, без обстежень мінімум. Тому що так чи інакше конструкція отримала пошкодження. І, якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям своїх співгромадян, запустити їх далі їздити так, як раніше, то, ймовірно, хтось у майбутньому буде відповідати ще й за ці жертви», – додав він.

Нагадаємо, Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ. «Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

💥СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст - під водою!



Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований! pic.twitter.com/0RYHbEdAos — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2025

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані. Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Раніше Служба безпеки вже вражала обʼєкт у 2022 та 2023 роках.

На фото виділені опори Кримського мосту

Як повідомлялося, у Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту. Моніторингові канали повідомляють про нову атаку на міст.