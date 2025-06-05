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Чи вплине підрив Кримського мосту на логістику окупантів: пояснення ВМС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Чи вплине підрив Кримського мосту на логістику окупантів: пояснення ВМС
3 травня Служба безпеки України втретє уразила Кримський міст
фото: СБУ

Конструкція Кримського мосту отримала значні пошкодження

Підрив Службою безпеки України опор Кримського мосту не вплинув на ситуацію в Чорному морі. Проте це вплине на логістику окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Плетенчук нагадав, що в Росії на офіційному рівні мляво відреагували на підрив Кримського мосту.

«Вони відреагували в морі приблизно так само, як і в інформаційному просторі. Тобто, практично ніяк», – зазначив Плетенчук.

Спікер ВМС ЗСУ також підкреслив, що атака на Кримський міст певним чином вплине на логістику ворога, оскільки конструкція отримала значні пошкодження.

«Експлуатувати його після таких інцидентів доволі ризиковано, без обстежень мінімум. Тому що так чи інакше конструкція отримала пошкодження. І, якщо керівництво окупованого Криму вирішило ризикнути життям своїх співгромадян, запустити їх далі їздити так, як раніше, то, ймовірно, хтось у майбутньому буде відповідати ще й за ці жертви», – додав він.

Нагадаємо, Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ. «Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані. Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Раніше Служба безпеки вже вражала обʼєкт у 2022 та 2023 роках.

Чи вплине підрив Кримського мосту на логістику окупантів: пояснення ВМС фото 1
На фото виділені опори Кримського мосту
На фото виділені опори Кримського мосту

Як повідомлялося, у Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту. Моніторингові канали повідомляють про нову атаку на міст.

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Теги: Кримський міст Керченський міст

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