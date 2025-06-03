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СБУ втретє підірвала Кримський міст

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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СБУ втретє підірвала Кримський міст
Українські агенти замінували та підірвали опори обʼєкта
скріншот з відео

Унікальною операцією безпосередньо керував голова Служби безпеки

Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

«Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Раніше Служба безпеки вже вражала обʼєкт у 2022 та 2023 роках.

СБУ втретє підірвала Кримський міст фото 1
На фото виділені опори Кримського мосту
На фото виділені опори Кримського мосту

«Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст - абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь», – каже він.

Нагадаємо, під час в'їзду на Керченський міст із боку Краснодарського краю РФ було введено суцільний паспортний контроль. Обʼєкт стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для постачання туди живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні.

Раніше командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа натякнув на можливу підготовку Сил оборони до нової атаки на Керченський міст.

До слова, газета The New York Times повідомляла, що третя атака на Кримський міст сталася ще у 2024 році в межах операції масованого удару по Криму «Місячний град». Однак міст тоді знищити не вдалося.

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Теги: Крим СБУ Кримський міст

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