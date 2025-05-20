Плетенчук назвав єдину причину, через яку Кримський міст досі не знищено

Плетенчук сказав, що Росія підтримує доволі високий рівень щільності ППО у Криму

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що Кримський міст в окупованому Криму досі не знищений через дуже щільний його захист. Про це він повідомив в етері телемарафону, інформує «Главком».

За словами речника, окупанти періодично перекривають рух через Кримський міст, зокрема, через будь-які натяки на повітряну тривогу.

«Експлуатують не в тому режимі, який закладався під час його будівництва, через те, що він отримав відповідні пошкодження. Але не слід забувати, що вони паралельно розбудовують інфраструктуру суходолом для того, щоб якось компенсувати у разі потреби закриття цього об’єкту. Тому можна сказати, що вкладаються вони в оборону й охорону цього об’єкту доволі серйозно. Та, ймовірно, це єдина причина, чому він там ще знаходиться», – йдеться у заяві.

Плетенчук додав, що окупанти активно підтримують відповідний рівень насиченості ППО півострова для того, щоб прикривати об’єкти, які для них є стратегічно та ідеологічно важливими: «Це, звісно, так званий Кримський міст, в першу чергу. Це військова інфраструктура, яка знаходиться у Криму, що представлена у великій кількості об’єктів. Тому вони вимушені підтримувати цей рівень, особливо враховуючи те, що ми бачили наочні докази щодо знищення різноманітних засобів ППО в Криму».

За словами речника, Росія підтримує доволі високий рівень щільності ППО у Криму.

Нагадаємо, що Кримський міст буде остаточно зруйновано після того, як Збройні сили України повністю знищать протиповітряну та протиракетну оборону росіян в окупованому Криму. Таку думку в ефірі «Еспресо» висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

До слова, третя атака на Кримський міст, про яку раніше не повідомляли, сталася у 2024 році в межах операції масованого удару по Криму «Місячний град». Тоді міст знищити не вдалося. Як інформує «Главком», про це йдеться в розслідуванні New York Times про роль американців в українських операціях проти Росії.