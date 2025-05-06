У Криму пролунали вибухи: росіяни повідомили про атаку ракетами «Нептун»

Росіяни скаржаться на масовану ракетну атаку

Тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки невстановлених літальних апаратів. У різних районах півострова було чутно вибухи, а російські системи протиповітряної оборони були приведені в дію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Близько 21:30 за київським часом так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв оголосив про введення режиму повітряної тривоги на території Криму.

Одразу після цього низка моніторингових джерел повідомила про масштабну ракетну атаку. Зокрема, зафіксовано проліт ракет у небі над Севастополем, Алупкою, Судаком і Феодосією.

У зв’язку з загрозою окупаційна влада призупинила рух морського транспорту, а також перекрила Кримський міст. Російська сторона стверджує, що по Криму було завдано ударів ракетами типу «Нептун», які начебто були успішно перехоплені.

Крім того, стало відомо про підняття в повітря російського винищувача з аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки.

Нагадаємо, у ніч проти 6 травня на території Росії було зафіксовано масову атаку безпілотників. Як передає «Главком» з посиланням на російські ЗМІ, дрони нібито атакували кілька регіонів одночасно, зокрема й столицю країни.

Жителі Липецької області повідомляли про активну роботу протиповітряної оборони. Водночас у Рязанській, Тамбовській і Тульській областях оголосили «червоний рівень» небезпеки. За даними моніторингових ресурсів, загроза дронових атак також була в Астраханській, Нижньогородській, Тверській та Смоленській областях. Основною ціллю, за твердженнями російської сторони, стала Москва та її передмістя.

До слова, у ніч на 30 квітня безпілотники атакували РФ, внаслідок чого в трьох аеропортах було введено обмеження. У місті Муром після удару дронів спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві жителі повідомляли, що було атаковано завод у Вербовському районі Мурома. У цьому районі, зокрема, розташований Муромський приладобудівний завод, також відомий як «пороховий». Підприємство займається виробництвом піротехнічних пристроїв, засобів пожежогасіння та капсуль-детонаторів. Завод спеціалізується на виготовленні засобів ініціювання та займання боєприпасів для всіх видів військ, а також для МВС, ФСБ та інших силових структур РФ.