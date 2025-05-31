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Ключ до Криму. Американський генерал закликав Київ зруйнувати Керченський міст

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Ключ до Криму. Американський генерал закликав Київ зруйнувати Керченський міст
Генерал пояснив, чому так важливо знищини Кримський міст
фото з відкритих джерел

«Я все ще вважаю, що Крим є вирішальною територією в цій війні»

Екскомандувач сил США у Європі, генерал Бен Годжес заявив, що Керченський міст в окупованому Криму залишається важливою ціллю. Про це він сказав в інтерв'ю для «Апостроф», передає «Главком».

«Чого ми не знаємо, так це того, яке місце він займає у пріоритетах Генерального штабу. Я все ще вважаю, що Крим є вирішальною територією в цій війні. Це те, чого Росія хоче найбільше, бо це дозволяє їй домінувати у Чорному морі. Тож, якщо Україна зможе позбавити Росію можливості використовувати Крим, це буде великим плюсом», – розповів Годжес.

Американський генерал підкреслив, що Кримський міст слід зробити непридатним для використання, що призведе до ізоляції півострова.

«Я вважаю, Україна поверне контроль над півостровом, бо для довгострокової відбудови української економіки це необхідно. Без Криму Україна не матиме доступу до виключної економічної зони та всього іншого. Тому я вважаю, що з довгострокової перспективи повернення контролю над Кримом все ще важливе», – зазначив генерал.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що Кримський міст в окупованому Криму досі не знищений через дуже щільний його захист. 

За словами речника, окупанти періодично перекривають рух через Кримський міст, зокрема, через будь-які натяки на повітряну тривогу.

Плетенчук додав, що окупанти активно підтримують відповідний рівень насиченості ППО півострова для того, щоб прикривати об’єкти, які для них є стратегічно та ідеологічно важливими: «Це, звісно, так званий Кримський міст, в першу чергу. Це військова інфраструктура, яка знаходиться у Криму, що представлена у великій кількості об’єктів. Тому вони вимушені підтримувати цей рівень, особливо враховуючи те, що ми бачили наочні докази щодо знищення різноманітних засобів ППО в Криму».

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що російські війська посилюють свої позиції в анексованому Криму, бо бояться втратити цю територію.

Черняк зазначив, що російська армія збільшить кількість підрозділів та особового складу, якщо буде загроза втрати території. За його словами, росіяни мають основну мету – забезпечити безпеку Криму та захист півострова.

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Теги: Крим окупанти Керченський міст Кримський міст

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