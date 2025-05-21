Росіяни вийшли на кордон Дніпропетровщини? ЦПД спростував фейк

За словами керівника ЦПД, росіяни не вийшли на адмінкордон Дніпропетровщини

Мережею шириться інформація, що нібито російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області

Інформація про те, що російські війська нібито вийшли на кордон Дніпропетровської області, не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, росіяни не вийшли на адмінкордон Дніпропетровщини.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також спростував інформацію: «Мережею шириться інформація, що, мовляв, російські війська вийшли на кордон Дніпропетровської області. Це – фейк! І ця «новина», і фото, яке нібито її ілюструє. Вони не відповідають дійсності. Та навмисне опубліковані ворогом, аби залякати мешканців нашого регіону, посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію. Не ведіться на провокації. Довіряйте лише офіційним джерелам».

Аналітики проєкту DeepState додали, що мережею шириться фото росіян на пікапі, який заплутався в єгозу. Окупанти стверджують, що нібито вийшли на кордон Дніпропетровської області.

«Пікап належить українським бійцям, які вночі просто заплутались в єгозі, а зранку росіяни добігли туди і почали фоткатися. А відбулося це в районі населеного пункту Троїцьке, як повідомляють нам бійці», – наголосили аналітики.

До слова, поблизу державного кордону з Харківщиною фіксується накопичення сил особового складу росіян. Ворог здійснює постійний тиск та спроби прощупувати оборону українських бійців.