Скільки людей загинуло на дорогах з початку року: дані з регіонів

За чотири місяці 2025 року у ДТП в Україні вже загинули 815 людей

З січня по квітень 2025 року на дорогах України сталося 6736 ДТП із загиблими та травмованими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Патрульної поліції.

У середньому стається 56 тяжких аварій щодня. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За чотири місяці 2025 року вже загинули 815 людей, ще 8330 дістали поранення.

Антирейтинг очолює Дніпропетровщина – там 73 загиблих та 562 поранених від початку року. Далі йде Львівщина – там 59 загиблих та 561 травмований.

Більшість ДТП спричинені перевищенням швидкості. Крім того, у багатьох випадках причиною є порушення правил проїзду пішохідних переходів, ігнорування пріоритету на перехрестях, недотримання дистанції та керування у стані сп’яніння. У 27% випадків постраждалими є пішоходи.

Нагадаємо, 2 травня під час виконання службових завдань унаслідок ДТП на автодорозі Полтава-Кременчук поблизу села Мачухи загинув сержант Віктор Боровко. Аварія трапилася за участю поліційної автівки та легкового автомобіля Opel Insignia. В цій же аварії загинув 23-річний патрульний Анатолій Ілляшенко.

А у місті Татарбунари, що на Одещині, поліціянтка збила семирічну дівчинку на пішохідному переході. Мати дитини заявила, що коли батько постраждалої пішов до місцевого відділку поліції з’ясувати всі обставини, його відправили до місцевого ТЦК та СП.