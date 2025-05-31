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На Дніпропетровщині під час руху загорівся пасажирський автобус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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На Дніпропетровщині під час руху загорівся пасажирський автобус
Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 кв.м
фото: ДСНС

Автобус згорів вщент

30 травня на Дніпропетровщині згорів пасажирський автобус. Сталося це на ділянці автошляху «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Ввечері надійшло повідомлення про пожежу пасажирського автобуса на ділянці автошляху Н-08 «Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя», неподалік села Нове Дніпровського району. Надзвичайники ліквідували займання рейсового автобуса», – йдеться в повідомленні.

На Дніпропетровщині під час руху загорівся пасажирський автобус фото 1
На Дніпропетровщині під час руху загорівся пасажирський автобус фото 2

Зазначається, що пожежа спалахнула під час руху. В салоні знаходилось чотири пасажири та водій. Усі вони встигли вийти самостійно до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 10 кв.м. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, 23 квітня окупанти вдарили дроном по автобусу на Дніпропетровщині. Ворожий FPV-дрон влучив в автобус з працівниками одного з підприємств міста. Тоді загинули девʼятеро людей: сім жінок та два чоловіки, ще 42 людини отримали поранення. Майже всі госпіталізовані. Тільки троє потерпілих лікуються амбулаторно.

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Теги: ДТП пожежа автобус Дніпропетровщина

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