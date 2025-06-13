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Окупанти прорвалися у Дніпропетровську область? Генштаб зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Окупанти прорвалися у Дніпропетровську область? Генштаб зробив заяву
За словами речника Генштабу ЗСУ, на цей час немає даних про те, що росіяни перетнули адмінкордон між областями
скріншот з відео

Газета The New York Times повідомляла, що загарбники просуваються вглиб області

Ситуація поблизу адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей не зазнала суттєвих змін. Російські загарбники не досягнули адмінмежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Генерального штабу ЗСУ Дмитра Лиховія у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Станом на сьогодні тривають важкі бої, ситуація динамічна і може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця», немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінкордон між областями та закріпилися», – каже він.

Раніше видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів повідомило про нібито прорив Росії в Дніпропетровській області і ймовірне подальше просування вглиб області. Однак представник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов спростував ці заяви.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили понад мільйон російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення. Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 12 червня 2025 року.

Як повідомляє британська розвідка, російське керівництво готове миритися з високими втратами заради тактичних успіхів на фронті. Тільки у 2025 році Росія вже втратила 200 тисяч осіб. За даними Генерального штабу України, середньодобові втрати російських військ перевищують 1250 осіб.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російські загарбники використовують однакову тактику на всіх напрямках лінії зіткнення: не рахують втрати і намагаються просуватись за будь-яку ціну, штурмуючи українські позиції.

До слова, у прикордонних районах Сумської області російські загарбники вдвічі переважають українські сили та намагаються захопити Юнаківку в рамках наступу на Суми. «Главком» писав, чому Україні не можна допустити втрату Юнаківки.

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Теги: Дніпропетровщина Донеччина Генштаб окупанти

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