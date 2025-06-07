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Росія атакувала Дніпро та Павлоград: є постраждалі та руйнування

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Дніпро та Павлоград: є постраждалі та руйнування
У Дніпрі пошкоджено будинки, згоріли машини
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

У Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років

Вночі, 7 червня, Дніпропетровська область пережила комбіновану атаку росіян. У небі над регіоном збили 6 ракет противника та 27 БпЛА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак розповів, що у Дніпрі постраждали жінки 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні.

У місті пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів. Зайнялася автівка, 3 – побиті. У багатоповерхівках потрощені вікна – зараз ще триває обстеження.

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Наслідки удару по Дніпру
фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак/Telegram

Вибухи лунали також у Павлограді. У місті пошкоджено підприємство та багатоквартирні будинки. Вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. 9 авто – знищено. На щастя, люди цілі.

Раніше ми писали, що у Луцьку кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки 6 червня зросла до двох людей. Пошуково-рятувальні роботи завершені. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Вранці, 7 червня, з-під завалів зруйнованого під'їзду 9-поверхового будинку в Луцьку дістали тіло дівчини. Вчора було деблоковано тіло чоловіка. Загалом постраждало 30 людей.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соціальні мережі.

Відомо, що молода пара, Микола та Іванна, жила на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Теги: вибух Дніпро Дніпропетровщина інфраструктура

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