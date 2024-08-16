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Чоловікові, який розстріляв людей на Тернопільщині, оголошено підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Чоловікові, який розстріляв людей на Тернопільщині, оголошено підозру
Унаслідок стрілянини двоє людей загинули, а четверо поранені
фото: пресслужба поліції

Чоловіку загрожує довічне ув’язнення

Правоохоронці оголосили підозру чоловікові, який в селі Доброводи, що на Тернопільщині розстріляв двох людей та поранив чотирьох. Йому загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомляє Національна поліція України.

Чоловікові, який розстріляв людей на Тернопільщині, оголошено підозру фото 1

«Слідчі поліції Тернопільщини оголосили підозру чоловіку, який влаштував стрілянину по людях Підозрюваному інкримінують умисне вбивство двох осіб (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує довічне ув’язнення», – ідеться в повідомленні.

Чоловікові, який розстріляв людей на Тернопільщині, оголошено підозру фото 2

Нагадаємо, 15 серпня в одному із сіл Збаразької громади Тернопільського району чоловік, одягнутий у військову форму, влаштував стрілянину: двоє людей загинули, ще четверо поранені. Двох потерпілих доправили до лікарні, ще двом особам медики надали допомогу на місці події.

Поліцейські оперативно затримали озброєного зловмисника та помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

У п’ятницю, 16 серпня, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

З підозрюваним проводяться слідчі дії. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Раніше повідомлялося, що у Києві на Печерську в ніч на понеділок, 5 серпня сталася стрілянина. Конфлікт розгорівся між військовим та охоронцем елітного ЖК «Бульвар Фонтанів», що на вул. Йоанна Павла ІІ. На відео, що розповсюджується мережею, видно, як один чоловік, погрожуючи пістолетом, намагається змусити до чогось іншого. Зрештою, коли в агресора закінчуються «аргументи», він починає стріляти в повітря. 

Теги: Тернопільщина стрілянина суд поліція

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