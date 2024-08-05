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У Києві на Печерську сталася стрілянина (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві на Печерську сталася стрілянина (відео)
Охоронець, на якого напав військовий, відмовився від написання заяви
фото: скріншот

Між військовим, який перебуває на лікуванні після контузії, і охоронцем ЖК виник конфлікт

У Києві на Печерську в ніч на понеділок, 5 серпня сталася стрілянина. Конфлікт розгорівся між військовим та охоронцем елітного ЖК «Бульвар Фонтанів», що на вул. Йоанна Павла ІІ. На відео, що розповсюджується мережею, видно, як один чоловік, погрожуючи пістолетом, намагається змусити до чогось іншого. Зрештою, коли в агресора закінчуються «аргументи», він починає стріляти в повітря. Про інцидент повідомляють столичні пабліки у Telegram.

Як зазначається, зранку у Печерському районі столиці сталася стрілянина – нібито військовий напав на охоронця ЖК «Бульвар Фонтанів», що розташований неподалік від ст.м. «Звіринецька» на Нижньому Печерську. Це ЖК із закритою територією та підвищеною безпекою, відтак, сама поява озброєної людини на його території вже є НП, а тим паче – постріли зі зброї.

Помічник чергового Катерина Шостак із Печерського управління поліції розповіла журналістам Суспільного, що між військовим, який перебуває на лікуванні після контузії, і охоронцем ЖК виник конфлікт.

Під час суперечки військовий дістав зброю та вистрілив у повітря. За словами Шостак, пістолет був не бойовий, а стартовий. Чоловіка затримували патрульні, на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

«Охоронець, на якого він напав, відмовився від написання заяви, оскільки вони давно знайомі. Сказав, що йому шкода військового», – повідомила Шостак.

Водночас, у мережі розповсюджують відео, на якому зображено, нібито, частину інциденту. На записі видно конфлікт між двома людьми: один з них, чоловік із милицями, шкутильгаючи, дістає пістолет та намагається взяти іншого чоловіка в «захват» ззаду. Той викручується, намагається заспокоїти першого чоловіка. Зрештою, той діє емоційно, намагається змусити до чогось іншу людину – і здійснює постріл у повітря (сам постріл чітко видно на відео).

Раніше повідомлялося, що В Одесі поблизу ринку Привоз трапився конфлікт за участі перехожих внаслідок чого сталася стрілянина. 

Теги: стрілянина Київ військові

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