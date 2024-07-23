Знесення садиби Зеленських: власник будівлі отримав підозру

Слідчі здійснюють досудове розслідування за фактом знесення історичного будинку на вулиці Олександра Кониського, побудованого наприкінці 19 століття

Поліція Києва повідомила про підозру власнику будівлі, за вказівкою якого було знесено садибу Зеленських.ому інкримінують умисне пошкодження майна, на яке накладено арешт. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Слідчі поліції Києва здійснюють досудове розслідування за фактом знесення історичного будинку на вулиці Олександра Кониського, побудованого наприкінці 19 століття. Кримінальні провадження розпочаті за фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст. 298 КК України); самовільного будівництва (ч. 3 ст. 197-1 КК України) та за фактом незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт (ч. 1 ст. 388 КК України).

«Садиба вже неодноразово була під погрозою знищення, у звʼязку з чим слідчі спільно з прокуратурою в межах розпочатих кримінальних проваджень тричі звертались до суду з клопотаннями про накладення арешту на будинок та земельну ділянку, який надалі судом, за позовом адвокатів відповідача, були скасовані. Востаннє за ініціативи правоохоронців 18 січня та 19 лютого на ділянку та будинок був накладений новий арешт, який не був скасований у судовому порядку», – йдеться у повідомленні.

Власник будівлі, будучи обізнаний про діючі судом обмеження на заборону здійснення будь-яких дій із обʼєктом нерухомості, вирішив знищити Садибу Зеленських

Попри це, як повідомляється, 19 липня, 32-річний власник будівлі, будучи обізнаний про діючі судом обмеження на заборону здійснення будь-яких дій із обʼєктом нерухомості, вирішив його знищити. Для цього правопорушник залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж зазначеної будівлі.

Наразі слідчі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури повідомили власнику будинку про підозру за ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження та знищення майна, на яке судом накладено арешт.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Встановлюється ступень участі інших учасників, причетних до знищення історичної будівлі.

Нагадаємо, що 19 липня у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто позиватиметься в суді до забудовника, який несанкціоновано зніс садибу Зеленських, та до власників будівлі, яку нахабно знищили.