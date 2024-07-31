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У Баварії шукають зниклу безвісти українку

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Баварії шукають зниклу безвісти українку
38-річна Юлія Брендель з Аугсбурга зникла безвісти
фото: radio-augsburg.de

Востаннє зниклу українку бачили на півдні міста у районі Ґеґґінґен у ніч на середу, 24 липня

Німецька поліція просить допомоги в пошуку зниклої безвісти українки – 38-річної Юлії Брендель з Ауґсбурґа. Про це повідомляє radio-augsburg.

Востаннє Юлію бачили на півдні міста у районі Ґеґґінґен у ніч на середу, 24 липня.

Жінка має зріст 170 сантиметрів і вагу близько 60 кілограмів, струнка білявка середньої статури, розмовляє німецькою з акцентом. Особливість – родимка на шиї. У що була вдягнена зникла, нині не відомо.

Юлію Брендель розшукує її родина. Усіх, хто знає про перебування українки, просять повідомити за номерами, які є в повідомленнях німецьких ЗМІ.

Нагадаємо, в Італії знайдено мертвою 33-річну українку Марту-Марію Огризко біля підніжжя скелі. Її 41-річний співмешканець-росіянин був заарештований за звинуваченням у жорстокому поводженні з нею. На тілі жінки виявлено травми, отримані внаслідок падіння, а також від побоїв.  

Як зазначається, українка впала зі скелі  заввишки близько двох метрів і, не маючи змоги рухатися, вона звернулася по допомогу до свого співмешканця-росіянина, надсилаючи йому повідомлення через Whatsapp і дзвонячи йому телефоном, але він проігнорував прохання жінки про допомогу, яку після цілої ночі, проведеної в кущах, було знайдено мертвою наступного ранку.

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Теги: поліція Німеччина українка

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